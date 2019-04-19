Столкновения чеченцев с грузинским спецназом

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что в ходе беспорядков в Панкисском ущелье, где местные чеченцы протестуют против строительства ГЭС, пострадали 15 силовиков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда у МВД есть 15 пострадавших служащих, когда горят тракторы и техника, надо заботиться о другом, о ситуации в связи с ГЭС поговорим потом», — сказал он журналистам.

Также министр встретился с протестующими. «Если вы против ГЭС, мы же едины, мы живем в одной стране, мы же всегда жили как братья. Ради чего вы кидали камни в людей в форме?! Так же нельзя!» — обратился он к ним.

Гахария подчеркнул, что не допустит нарушения прав грузинских граждан вне зависимости от того, участвуют они в протестах или носят полицейскую форму. Он призвал протестующих к переговорам со «снятыми масками».