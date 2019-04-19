Российские и иранские войска столкнулись в Сирии

Иран и Россия продолжают борьбу за контроль над городами и стратегическими объектами в различных районах Сирии, сообщает выходящая в Лондоне арабская газета «Аль-Араби аль-Джадид».

В прошлую пятницу столкновения произошли в районе аэропорта Алеппо, который контролируют подразделения элитного иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Отмечается, что российская военная полиция решила вытеснить КСИР и его шиитских союзников с этой территории и ради этого подняли в воздух самолет.

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.

Официальных комментариев этой информации пока не поступало.