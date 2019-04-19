Нападение на военных в Мали

Десять малийских военных убиты, несколько человек пострадали в результате нападения террористов в населенном пункте Гире у границы с Мавританией. Об этом сообщает местный портал MaliJet.

Как отмечается, на пост военных напали в воскресенье. Пост был полностью разрушен, а нападавшие присвоили себе технику военнослужащих. В результате атаки погибли 10 военных.

"На вооруженные силы Мали было совершено нападение в это воскресенье, 21 апреля 2019 года, примерно в 5 часов утра в Гире, в секторе Нара. Туда спешно отправили подкрепление", - подтвердила на своем сайте атаку армия Мали.