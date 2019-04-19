Королева Британии отмечает 93-й день рождения

День рождения королевы Великобритании Елизаветы Второй в этом году совпал с католической Пасхой, в связи с чем она впервые за долгие годы в этот день появилась на публике.

Британские монархи празднуют день рождения дважды в году, и торжественные мероприятия для общественности обычно намечены на другую дату. Однако в связи с Пасхой королева и по совместительству глава Церкви Англии посетила службу в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Свой личный праздник королева по традиции отметила в кругу семьи и позже вместе с родными отправилась на службу.

В этом году праздничный салют прогремит в полдень понедельника в лондонском Гайд-парке, в Тауэре и в Виндзоре, так как по воскресеньям его давать не принято.