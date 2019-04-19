В России задержали беглого армянского чиновника
В России, конкретнее в Карелии, по запросу армянской стороны задержан бывший главный судебный принудитель Армении Мигран Погосян, объявленный в розыск Специальной следственной службой (ССС) Армении. Информацию Sputnik Армения подтвердила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.
"Вопрос экстрадиции находится на стадии обсуждения"— пояснила она.
Ранее, 18 апреля, в ереванском доме Погосяна силами ССС и СНБ Армении было проведены обыски, изъято имущество.