В Москве состоялось мероприятие «Тур Кубка Лиги Европы», посвященное финалу этого турнира, который пройдет в Баку 29 мая.

В мероприятии приняли участие экс-звезда российского футбола Андрей Аршавин, послы финального матча - ветеран азербайджанского футбола Вели Гасымов, а также действующий футболист, участник двух чемпионатов мира в составе сборной России Александр Самедов.

Участники мероприятия общались с публикой, среди которой было много азербайджанских студентов, раздавали автографы и фотографировались.

Из Москвы кубок Лиги Европы отправится в Париж. В Баку трофей прибудет 16 мая.