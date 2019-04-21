Саакашвили возвращается в Украину

Экс-глава Одесской облгосадминистрации, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после выборов президента Украины ждет снятия запрета на въезд в страну, передает «Обозреватель». Об этом он сообщил в эфире телеканала "Наш".

Также Саакашвили заявил, что у него уже есть билет в Украину.

«У меня есть билет. Я уже обратился через своего юриста к главе СБУ Грицаку снять запрет, который Петр Порошенко незаконно ввел для меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде. Я очень хочу быть в Киеве, я очень хочу быть частью большого преобразования как обычный гражданин Украины», — заявил Саакашвили.