В аэропорту Шри-Ланки нашли бомбу

Взрывное устройство обнаружили в главном аэропорту Шри-Ланки Бандаранайке. Об этом сообщает The Sunday Times LK.

Бомбу нашли и обезвредили через несколько часов после серии взрывов в стране. По словам пресс-секретаря военно-воздушных сил Шри-Ланки Гихана Сеневиратне, устройство обнаружили военнослужащие во время патрулирования.

«Была обнаружена труба из ПВХ длиной шесть футов, в которой находились взрывчатые вещества», — сказал он.

В Шри-Ланке с утра 21 апреля произошли восемь взрывов. По последним данным, в результате погибли 207 человек, более 450 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет.