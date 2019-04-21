Зеленский может назначить Порошенко на должность министра

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский на брифинге в своем штабе заявил, что не состоит ни в каких отношениях со своим соперником на выборах президента Украины, действующим главой государства Петром Порошенко, но при необходимости примет помощь, которую тот ему предложил.

«Господин Порошенко предложил мне свою помощь. Если она мне понадобится, я обязательно ему позвоню. Почему нет?», – цитирует его слова издание «Гордон».

На вопрос журналистов, кем бы он назначил Порошенко в своем правительстве, Зеленский отшутился, что нынешний глава государства предлагал ему помощь советами, и это, по мнению Зеленского, уже тянет на очень серьезный поступок со стороны человека, который пока что продолжает занимать президентское кресло.

«Вы хотите, чтобы я его кем-то назначил? Тогда я обращусь к обществу. Если общество скажет, что оно хочет видеть Петра Алексеевича Порошенко на том или ином посту – может быть, я не знаю… Но мне кажется, что это не сегодняшнее решение кадровое. Давайте попробуем новыми силами что-то сделать», – добавил Зеленский.