В Сети появилось видео исполнения гимна Азербайджана нашей юниорской групповой командой по художественной гимнастике после ее победы на турнире AGF Trophy в Баку.

Во время церемонии награждения девочки, прижав руку к сердцу, искренне поют гимн, а вместе с ними поет и весь зал. Прямо скажем, нечастое явление для азербайджанского спорта.

Напомним, что на соревнованиях, проходивших на Национальной гимнастической арене, групповая команда Азербайджана в составе Медины Асадовой, Ляман Алимурадовой, Сельджан Гаджизаде, Миланы Акперовой и Фариды Сафиярзаде завоевала золото в финале с обручами, а также серебро в финале с лентами и в многоборье.