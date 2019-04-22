Нефть продолжает взлет на фоне санкций против Ирана Brent идет к $75; обновлено 23:23
После заявления президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты больше не будут выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, нефть марки Brent подорожала на 3%, сообщает CNBC.
Отмечается, что Brent подорожала на $2,16 - до $74,52. Это значение достигло цены 1 ноября прошлого года, добавили в CNBC.
Стоимость июньских фьючерсов на WTI росла на 2,54% — до 65,69 доллара, также максимума с 1 ноября прошлого года.
* * * 10:09
Стоимость нефти эталонных марок сильно растет, пишет Интерфакс.
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник подорожали на $1,73 (на 2,4%) - до $73,7 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются на $1,7 (на 2,36%) - до $63,67 за баррель.
Госдеп США намерен объявить в понедельник о прекращении действия со 2 мая временных освобождений от санкций для ряда стран, являющихся импортерами иранской нефти, сообщают Washington Post и Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Госдепа.
Росту цен способствуют также нестабильность в Ливии и Венесуэле.