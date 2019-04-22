После заявления президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты больше не будут выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, нефть марки Brent подорожала на 3%, сообщает CNBC.

Отмечается, что Brent подорожала на $2,16 - до $74,52. Это значение достигло цены 1 ноября прошлого года, добавили в CNBC.

Стоимость июньских фьючерсов на WTI росла на 2,54% — до 65,69 доллара, также максимума с 1 ноября прошлого года.

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Стоимость нефти эталонных марок сильно растет, пишет Интерфакс.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник подорожали на $1,73 (на 2,4%) - до $73,7 за баррель.