Гюльнар Алиева 11:06

Первое впечатление о любом городе всегда у человека, попавшего сюда впервые, в первую очередь возникает от его так называемых ворот – вокзала. И не только железнодорожного, но и автовокзала, поскольку в последнее время многие пассажиры выбирают современные комфортабельные автобусы. И конечно же, старый, неухоженный вокзал отнюдь не вызовет ощущения, что путешественник прибыл в успешный, благоустроенный город. Напротив, вокзал, где все организовано для удобства пассажиров, чисто и уютно, где пассажиров встречает вежливый, предупредительный персонал, может стать началом приятных воспоминаний о городе, который приезжие собираются посетить. И Бакинский международный автовокзальный комплекс (БМАК), к радости и гордости бакинцев, именно такой – современный, комфортный, предоставляющий пассажирам все необходимые услуги.

Наше посещение комплекса совпало с введением в строй нового транспортного узла. Целью его создания стало обеспечение безопасности и комфорта прибывающих в Азербайджан туристов и жителей регионов страны, а также упорядочение движения автобусов и легковых автомобилей. По словам знакомившей нас с комплексом главы пресс-службы БМАК Парвин Мамедовой, транспортный узел, строительство которого началось в 2017 году, занимает 50 тысяч квадратных метров. Легковые автомобили, международные, регулярные и нерегулярные общественные транспортные средства в целях обеспечения комфорта населения дислоцированы на едином пространстве. «Если раньше пассажиров автобусов высаживали в разных местах, то теперь все они подъезжают к одному терминалу прибытия, где и высаживают пассажиров. В то же время въезд и выезд транспортных средств, поток транспорта и пешеходов отделены друг от друга, что очень важно с точки зрения безопасности. Сейчас и Сумгаитская автостанция работает на территории единого транспортного узла», - объясняет Парвин Мамедова.

Представитель автовокзала показывает современные, удобные и вместительные залы ожидания, парковочные места для частных автомобилей, разнообразные объекты быта. В автовокзальном комплексе функционируют диспетчерские пункты, кассы, соответствующие современным стандартам центры телекоммуникаций и почта, а также центры обслуживания «Шебеке», предоставляющие финансовые, туристические услуги и сервис по продаже авиабилетов. Для прибытия международных и междугородних рейсовых автобусов, маршрутных автобусов из Сумгаита и такси здесь выделены отдельные зоны.

Пассажиры, чтобы сразу пройти к перронам, гостинице или в торговый центр, могут воспользоваться одним из четырех специальных мостов. Кстати, на территории комплекса также функционирует пятиэтажный отель Baku Crossway Hotel на 93 номера. Позаботились на транспортном узле и о водителях. Здесь открыт хостел, где они могут отдохнуть после рейса. Предусмотрен и ввод в строй в ближайшие дни общественной сети WiFi. Одним из самых привлекательных моментов на автовокзале, является, безусловно, царящая повсюду чистота - и в залах ожидания, и на автобусных перронах. Оказывается, моют и чистят здесь все несколько раз в день.

Пассажиры положительно отзываются о новом транспортном узле и обновленном автовокзале. Из беседы с пассажирами автобусов рейса Сумгаит – Баку стало ясно, что теперь наконец их поездки, для многих ежедневные, стали удобными и необременительными. Пассажир с большими баулами особенно был доволен тем, что теперь для багажа предоставляются тележки, на которых за фиксированную сумму можно перевезти свои чемоданы в любую часть автовокзала. Радует пассажиров и то, что на транспортном узле очень много информационных табло, указателей направлений, а также сотрудников, которые готовы ответить на любой вопрос пассажиров. Представитель автовокзала Парвин Мамедова уточняет, что ремонтные работы проведены также в самом комплексе, в частности, заменены старые лифты и эскалаторы.

Доступным и комфортным для пассажиров автовокзал также делают его кассы. Они теперь переведены ближе к залу ожидания и за билетами больше не придется идти в дальний конец комплекса. Парвин Мамедова показывает и сами кассы. Во второй половине дня здесь обычно немноголюдно. К тому же сегодня билеты как на междугородние, так и на международные рейсы можно приобрести в режиме онлайн купить на сайте avtovağzal.az. Электронные билеты поступают в продажу за 10 дней до рейса и их можно обменять на бумажный вариант за 30 минут до отправления автобуса. Благодаря этому очереди у касс практически исчезли. Пассажиры также могут приобрести билеты в отделении компании Silkway, расположенной на улице Низами. Еще одно новшество на территории комплекса связано с установкой новых мониторов. Если раньше пассажиры узнавали подробности маршрута у кассиров и водителей, то сейчас вся необходимая информация выводится на электронные мониторы. «На мониторах, расположенных у касс, пассажиры могут узнать пункты остановок, расстояние, стоимость маршрута, наличие свободных мест, а также номер перрона, от которого отправится автобус. Пассажиру остается лишь приобрести билет и занять свое место», - говорит Мамедова.

Параллельно с созданием транспортного узла на территории комплекса был проведен ряд работ по обновлению системы противопожарной безопасности, освещения, вентиляции, замене камер видеонаблюдения. Парвин Мамедова сообщает, что на территории автовокзального комплекса предусмотрена реализация и двух пилотных проектов. В рамках одного из них, реализуемого совместно с немецкой компанией SAP, создана уникальная система, позволяющая определить технический статус транспортных средств, состояние здоровья водителей, а также порядок в салонах автобусов, выходящих в международные рейсы. Система управляется из центра, и при выявлении каких-либо недостатков диспетчер немедленно на это реагирует.