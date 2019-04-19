Согласно информации, 17 апреля в 25-е отделение Управления полиции Низаминского района поступило сообщение о пожаре в доме, 15/21, расположенном по улице Азера Манафова.

Сотрудники полиции и прокуратуры в результате оперативно-следственных мероприятий раскрыли убийство пожилой женщины в Низаминском районе Баку, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

На месте происшествия пожарными было обнаружено тело 73-летней Валиды Ибрагимовой. Вскоре экспертиза установила, что женщина была убита до пожара.

В результате оперативно-следственных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления житель Баку, ранее судимый Зия Дадашев и житель Физулинского района Амиль Пириев. В своих показаниях они заявили, что по заказу женщины, представившейся им как "Лейла", они проникли в дом В.Ибрагимовой с целью наживы, задушили ее и подожгли квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

Вскоре полиция задержала и "Лейлу" - ею оказалась жительница столицы, ранее судимая Гамида Насибова. В своих показаниях Г.Насибова призналась, что заранее договорилась с З.Дадашевым и А.Пириевым об убийстве своей знакомой В.Ибрагимовой.

В Низаминской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям УК Азербайджана.