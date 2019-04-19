В Азербайджане с 1 по 3 мая пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019», говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

После церемонии встречи личного состава Вооруженных сил Турции, прибывшего в Азербайджан для участия в учениях, военные возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, установленному на территории воинской части, минутой молчания почтили память общенационального лидера и шехидов, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Целью учений является достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышения уровня боеготовности личного состава и развития их навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военнослужащих двух стран проведением обмена опытом.

К учениям будут привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты ВВС, а также подразделения ПВО и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.