Госдеп предупредил о возможности новых терактов на Шри-Ланке

Государственный департамент США предостерег американских граждан от поездок на Шри-Ланку, предупредив, что, по данным американских спецслужб, стране могут угрожать новые теракты, в основном в туристических местах, пишет NEWSru.co.il.

К оценке американских властей присоединилось и правительство Австралии, которое также предостерегло своих граждан от путешествий на Шри-Ланку.

По состоянию на утро понедельника власти Шри-Ланки подтверждают гибель 290 человек в результате серии "пасхальных" терактов в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, передает AFP. В больницы поступили около 500 раненых, многие из них в тяжелом состоянии. Медики говорят, что число жертв может возрасти.