В Турцию доставлены четыре террориста ПKK, схваченные сотрудниками турецкой разведки в ходе операции в районе Синджар на северо-западе Ирака, сообщает «Анадолу».

Сотрудники Национальной разведывательной организации (MİT) 18 апреля передали представителям департамента по борьбе с терроризмом МВД Турции террористов В.К. (34 года), М.К. (21 год), А.О. (20 лет) и К.И. (16 лет).

По данным разведки, все схваченные террористы прошли подготовку в лагерях сирийского крыла ПКК - PYD/YPG, после чего прибыли в иракский Синджар.

По полученным данным, один из террористов в 2010 году принял активное участие в боях с турецкой армией в районах Гара и Хафтанин на севере Ирака.

Этот же террорист известен тем, что в марте нынешнего года изнасиловал в Синджаре 11-летнего ребенка-инвалида из семьи курдов-йезидов. Чтобы скрыть это преступление, террориста перебросили в другой район Ирака.