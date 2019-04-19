В соответствии с планом боевой подготовки на 2019 год, утвержденным министром обороны, продолжаются интенсивные тренировки в целях повышения профессионализма военных пилотов Военно-воздушных сил Азербайджана, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Молодые военные пилоты, в целом, теоретически освоившие тактико-технические характеристики и летные возможности самолетов «Супер Мушшак» и L-39, а также прошедшие соответствующие тренировки на тренажерах, приступили к выполнению практических учебно-тренировочных полетов на этих самолетах и многоцелевых вертолетах серии "Ми".

Согласно поставленным задачам, молодые военные пилоты отрабатывают технику пилотажа, маршрутные полеты, а также парные и звеньевые полеты.