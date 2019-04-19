«Украинцы доверили вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории», — говорится в поздравлении Януковича.

Однако в штабе Зеленского заявили, что обойдутся без этих поздравлений. По словам представителя его команды Дмитрия Разумкова, на протяжении всей кампании они получали «поддержку» от российских пропагандистов и отставных чиновников.

«Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений», — сказал Разумков агентству «Интерфакс-Украина».

По последним данным, за Зеленского проголосовали свыше 73% избирателей, действующий президент Украины Петр Порошенко получил поддержку 24% граждан.