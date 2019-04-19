Еще одна девушка скончалась после пластической операции в Баку

По словам родственников скончавшейся 27-летней Гюльяз Гаджиевой, девушка, которая страдала от искривления носовой перегородки и полипа, в течение 15 дней была три раза прооперирована в одной из частных клиник Баку.

Во время последней операции, которая прошла 17 апреля, девушка из-за плохой свертываемости крови потеряла много крови и впала в кому.

Гюльяз Гаджиева скончалась в ночь на 18 апреля.

Это не первый случай в Баку, когда девушка погибает по время пластической операции. Так, в марте 2015 года в клинике StarMed при странных обстоятельствах во время операции скончалась 18-летняя Лейла Мурсалова.