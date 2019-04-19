Пекин выступил против запрета США на иранскую нефть
Власти Китая выступают против односторонних мер оказания давления Соединенными Штатами на страны-импортеры иранской нефти, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает ТАСС.
"Мы однозначно против односторонних мер США и американской "юрисдикции длинной руки", - отметил он, комментируя вопрос западного журналиста о намерениях Вашингтона перестать выводить из-под иранских "нефтяных" санкций отдельные государства, в том числе Китай. - Правительство КНР намерено оказывать активное конструктивное воздействие ради стабильности рынка с целью защиты законных прав своих национальных предприятий".
Дипломат подчеркнул, что Пекин поддерживает торгово-экономические контакты с Тегераном "исключительно на рациональных и законных основаниях, в соответствии с принципами открытого и прозрачного взаимодействия".
Накануне газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Госдепе сообщила, что госсекретарь Майкл Помпео 22 апреля объявит о том, что Соединенные Штаты со 2 мая больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций.