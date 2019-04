Свыше 45 миллионов детей в мире страдают от ожирения, которое приводит к четырем опасным заболеваниям: раку, диабету, остеоартриту и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Об этом говорилось на Международной научно-практической конференции на тему «Современные тенденции в управлении ожирением», организованной Центром общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Азербайджана совместно с Академией нутрициологии, диетологии и профилактики ожирения (Academy of Nutrition, Dietetics and Obesity Prevention, ANDOP).

В мероприятии приняли участие члены Европейской ассоциации по изучению ожирения (EASO - European Association for the Study of Obesity), в том числе ученые и специалисты с мировым именем, известные своими последними исследованиями в области управления ожирением.

Выступивший на мероприятии член Правления ЦОЗР Арис Рустамов отметил, что в нашей стране меры по борьбе с неинфекционными заболеваниями являются одной из приоритетных задач государства, в частности, системы здравоохранения: «Распоряжением Президента Азербайджана от 23 декабря 2015 года утверждена «Стратегия по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Азербайджане на 2015-2020 годы», основная цель которой заключается в том, чтобы совместными и скоординированными мерами добиться улучшения здоровья населения страны». Отмечалось, что качество медицинских услуг, оказываемых населению и оптимальное использование ресурсов системы здравоохранения напрямую зависят от уровня подготовки медицинских кадров. Было доведено до внимания, что научно-практическая конференция аккредитована Научно-медицинским советом Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, и по итогам конференции врачам будут зачислены 7 кредитных баллов.