Завтра будет ветрено и дождливо
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди, ночью в отдельных местах полуострова ливневые. Днем переменная облачность, временами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру стихнет, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 5-7, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем воздух прогреется до 13 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится до 771 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 75-85%.
В районах Азербайджана также ожидаются дожди, местами сильные, в горах - снег. Днем в большинстве районов осадков не будет. Местами туман. Прогнозируется порывистый западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 3-7, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью до восьми градусов мороза, днем 3-8 тепла.