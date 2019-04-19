Ильхам Алиев соболезнует президенту Шри-Ланки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипале Сирисене в связи с многочисленными жертвами в результате терактов, совершенных в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, сообщает АзерТАдж.

«Уважаемый господин президент, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате совершенных в Вашей стране взрывов. Мы решительно осуждаем терроризм, поддерживаем усилия международного сообщества в борьбе со всеми его проявлениями.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, всему народу Шри-Ланки, желаю раненым и пострадавшим скорейшего выздоровления», - говорится в тексте соболезнования.

Напомним, накануне, в день католической Пасхи, на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, около 500 человек получили ранения.