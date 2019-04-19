Глава Львовской области подал в отставку из-за проигрыша Порошенко

Глава Львовской областной госадминистрации Украины Олег Синютка заявил, что уходит в отставку, сообщает издание «Вголос».

В своем обращении Синютка поблагодарил жителей региона, которые проявили себя «как истинные патриоты»: «Результат на Львовщине — это результат системной четырехлетней профессиональной работы многих людей».

«Я покидаю пост главы областной государственной администрации, но я остаюсь с Львовской областью и Львовом. Я остаюсь с нашими людьми, чью поддержку мы имеем сегодня», — продчеркнул он.

11 апреля Синютка заявлял, что не останется на должности в случае проигрыша действующего президента Петра Порошенко на выборах главы государства. Чиновник возглавлял областную администрацию с декабря 2014 года.

Львовская область — единственный регион Украины, где победу во втором туре президентских выборов одержал Порошенко. В остальных регионах преимущество досталось Владимиру Зеленскому.