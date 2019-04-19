Даже не верится, что расположенное всего в нескольких метрах от Научно-исследовательского института легочных заболеваний здание за высокой железной оградой относится к медицинским учреждениям. По сей день еще ни одному журналисту не удавалось пересечь эту железную хорошо охраняемую ограду.

В обстановке строгой секретности

У ворот несет службу строгий охранник, который выясняет, с какой целью явился посетитель, потом куда-то звонит и несколько раз, скрупулезно проверяет документы. Здесь неукоснительное правило – проверять всех входящих и выходящих, даже сотрудников. И это не прихоть администрации, а необходимое условие для безопасности всего населения города.

Судя по всему, корреспондент haqqin.az стал первым представителем прессы, который побывал на Республиканской противочумной станции имени С.Имамалиева Министерства здравоохранения Азербайджана за 84 года ее существования. Это единственное медицинское учреждение в Азербайджане, исследующее особо опасные инфекции и реализующее мероприятия по их предотвращению.

Как и в других подобных учреждениях, деятельность противочумной станции ведется в обстановке строгой секретности и предельной осторожности, так как инфекции, с которыми здесь работают, представляют исключительную эпидемическую опасность для населения и даже могут использоваться как биологическое оружие. Так что попасть сюда очень непросто.

Бакинская станция по своему оснащению, кадровому потенциалу, лабораторным возможностям опережает многие такие учреждения в других странах, в том числе лабораторию Лугара в Грузии, о которой СМИ писали, что там разрабатывают биологическое оружие.

В настоящее время Республиканская противочумная станция работает по 50 опасным инфекциям. На базе ее лабораторий проводятся научные исследования и осуществляется подготовка специалистов. Однако главная задача станции – контроль над возможными очагами распространения инфекций и предотвращение эпидемий опасных заболеваний.

Отделение, где принимают образцы ткани и жидкости, которые подозреваются на наличие инфекций. Журналиста сюда не пускают, ограничившись краткой справкой о деятельности отделения, отвечающего за безопасный перевод образцов в другие лаборатории и занесение данных о них в систему электронной регистрации.

Заместитель директора противочумной станции Сабина Ибрагимова подчеркивает, что здесь работает только прошедший специальный курс обучения персонал.

«В соответствии с мерами безопасности образцы поступают сюда через специальный вход. В первую очередь, в этом отделении проверяют целостность упаковки с образцами. Материалы, в которых подозревается наличие опасных инфекций, сортируются по видам, а затем передаются в соответствующие лаборатории», - говорит замдиректора.

Оказывается, на станции используется онлайн система пропусков: сотрудник одного отделения не может попасть в другую лабораторию или отделение.

«Вот по этой карте невозможно пройти ни в одно другое отделение. То есть работник бухгалтерии, к примеру, никогда не попадет в лабораторию», - утверждает доктор Ибрагимова.