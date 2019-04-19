Сенсационный репортаж haqqin.az: где в Азербайджане хранятся биологические вирусы? впервые в СМИ
Даже не верится, что расположенное всего в нескольких метрах от Научно-исследовательского института легочных заболеваний здание за высокой железной оградой относится к медицинским учреждениям. По сей день еще ни одному журналисту не удавалось пересечь эту железную хорошо охраняемую ограду.
В обстановке строгой секретности
У ворот несет службу строгий охранник, который выясняет, с какой целью явился посетитель, потом куда-то звонит и несколько раз, скрупулезно проверяет документы. Здесь неукоснительное правило – проверять всех входящих и выходящих, даже сотрудников. И это не прихоть администрации, а необходимое условие для безопасности всего населения города.
Судя по всему, корреспондент haqqin.az стал первым представителем прессы, который побывал на Республиканской противочумной станции имени С.Имамалиева Министерства здравоохранения Азербайджана за 84 года ее существования. Это единственное медицинское учреждение в Азербайджане, исследующее особо опасные инфекции и реализующее мероприятия по их предотвращению.
Как и в других подобных учреждениях, деятельность противочумной станции ведется в обстановке строгой секретности и предельной осторожности, так как инфекции, с которыми здесь работают, представляют исключительную эпидемическую опасность для населения и даже могут использоваться как биологическое оружие. Так что попасть сюда очень непросто.
Бакинская станция по своему оснащению, кадровому потенциалу, лабораторным возможностям опережает многие такие учреждения в других странах, в том числе лабораторию Лугара в Грузии, о которой СМИ писали, что там разрабатывают биологическое оружие.
В настоящее время Республиканская противочумная станция работает по 50 опасным инфекциям. На базе ее лабораторий проводятся научные исследования и осуществляется подготовка специалистов. Однако главная задача станции – контроль над возможными очагами распространения инфекций и предотвращение эпидемий опасных заболеваний.
Отделение, где принимают образцы ткани и жидкости, которые подозреваются на наличие инфекций. Журналиста сюда не пускают, ограничившись краткой справкой о деятельности отделения, отвечающего за безопасный перевод образцов в другие лаборатории и занесение данных о них в систему электронной регистрации.
Заместитель директора противочумной станции Сабина Ибрагимова подчеркивает, что здесь работает только прошедший специальный курс обучения персонал.
«В соответствии с мерами безопасности образцы поступают сюда через специальный вход. В первую очередь, в этом отделении проверяют целостность упаковки с образцами. Материалы, в которых подозревается наличие опасных инфекций, сортируются по видам, а затем передаются в соответствующие лаборатории», - говорит замдиректора.
Оказывается, на станции используется онлайн система пропусков: сотрудник одного отделения не может попасть в другую лабораторию или отделение.
«Вот по этой карте невозможно пройти ни в одно другое отделение. То есть работник бухгалтерии, к примеру, никогда не попадет в лабораторию», - утверждает доктор Ибрагимова.
Снимаем украшения и стираем макияж
Вместе с замдиректора поднимаемся на лифте в лаборатории. На входе табличка с предупреждением о запрете фото- и видеосъемки. Свои телефоны оставляем в специальном шкафу. Затем сотруднице сайта предложили снять украшения и стереть макияж. Говорят, что это обезопасит от заражения и переноса инфекции.
В лаборатории входим только после облачения в специальный защитный комбинезон. Сразу бросается в глаза, что сотрудники разных лабораторий одеты в форму разного цвета – красную, синюю, зеленую.
В каждой лаборатории установлены шкафы биологической безопасности. Все полученные образцы, чтобы предотвратить утечку и распространение патогенных микроорганизмов, сразу же помещают в эти бронированные шкафы. Сами лаборатории подразделяются на «чистые» и «зоны».
С.Ибрагимова сообщает, лаборатория вирусологии станции готовится пройти аккредитацию Всемирной организации здравоохранения, а иммунологическая лаборатория уже получила аккредитацию ВОЗ 28 марта этого года. По заключению экспертов, она соответствует второму уровню биологической безопасности. Это означает, что здесь работают с несколькими видами чрезвычайно опасных микроорганизмов.
Сотрудница иммунологической лаборатории Сабина Муталлибова отмечает, что здесь определяются виды паразитов, бактерий и вирусов. Например, проверяются образцы на заражение корью, краснухой, кишечными и ротавирусными инфекциями. Каждый месяц здесь исследуется до 100 образцов, а в эпидемически опасные периоды - свыше 200.
Врач-микробиолог Гюльхар Гасанова рассказывает о бактериологическом исследовании опасных инфекций. По ее словам, наряду с проверкой образцов на наличие вирусов бруцеллеза, сибирской язвы, воздушно-капельных инфекций, здесь проверяют образцы воды и почвы.
Специалист вирусологической лаборатории Шафа Гасанова сообщает, их специализация – вирусы, появившиеся в последнее время и инфекционные респираторные заболевания. Это, например, новые штаммы гриппа, возбудители Эболы, чумы, вирусы Зика, и тяжелого острого респираторного синдрома (SARS). Результаты анализов бывают готовы всего за 2-3 часа.
Замдиректора станции утверждает, что в отделении лабораторных исследований неукоснительно соблюдаются все правила биологической безопасности.
«Практическая деятельность лаборатории осуществляется на основании инструкций, руководства по безопасности и стандартах рабочих процедур», - отмечает Сабина Ибрагимова.
На станции есть и совершенно отдельная лаборатория третьего уровня биологической безопасности. Здесь находится своеобразный музей живых патогенных микроорганизмов. В условиях повышенной безопасности в научно-исследовательских целях здесь хранятся возбудители особо опасных заболеваний.
Как в Азербайджане предотвращают эпидемии
Еще одной задачей станции, за выполнение которой она несет особую ответственность, является предотвращение распространения инфекций. Этим занято отделение эпидемиологии особо опасных заболеваний, которое контролирует все возможные очаги инфекции и ее передачи. Об этом рассказала Рита Исмаилова, другой заместитель директора станции.
«Многие не знают, насколько ответственна и важна деятельность станции для охраны здоровья населения. Именно здесь обнаруживают и предотвращают распространение таких опасных инфекций как чума, туляремия, сибирская язва и др.» - говорит Р.Исмаилова.
В Азербайджане, как и во всех закавказских равнинно-предгорных и горных зонах, есть очаги чумы.
«А вот очагов туляремии в нашем регионе всего два. Группа сотрудников станции ежегодно весной и осенью проводит там мониторинг. Под особым контролем переносчики болезни - мыши, клещи и др. Если у того или иного потенциального носителя обнаруживается инфекция, сразу же принимаются необходимые меры, Задача нашей станции состоит именно в том, чтобы предотвратить заражение людей. К счастью, уже долгие годы не зафиксировано ни одного случая заражения человека туляремией», - говорит специалист.
Между тем, это тяжелейшее заболевание, объясняет Р.Исмаилова, характеризующееся интоксикацией, лихорадкой, поражением лимфатических узлов. Очаги туляремии в Азербайджане находятся в высокогорье и в регионе Аран, и при заселении там новых территорий необходимо получить экспертное заключение противочумной станции.
«Что касается чумы, то на Апшеронском полуострове раньше она обнаруживалась на территориях близ сел Зиря, Бина, Гала. Сейчас там все заселено и мы, несмотря на отсутствие случаев заражения, не прекращаем проводить просветительскую работу среди населения», - говорит Р.Исмаилова.
Директор Республиканской противочумной станции Тахир Велиев сообщает, что в советское время учреждение напрямую подчинялось Министерству здравоохранения СССР.
Все сведения о таком заболевании как чума, были тогда строго засекречены. Сейчас у станции есть пять региональных отделений, оснащенных по самым современным стандартам. Деятельность учреждения и его отделений осуществляется в условиях неукоснительного соблюдения мер безопасности и стандартных процедур.
«Благодаря современному оборудованию и хорошо подготовленным специалистам, ошибки в результатах наших исследований практически исключены. Именно поэтому к нам обращаются из-за рубежа», - говорит директор станции.
Пациенты различных клиник могут обратиться в Республиканскую противочумную станцию и проверить свои образцы крови и тканей на наличие вирусов гепатита, кори, краснухи, кишечных и легочных инфекций и т.д. Отметим, что иностранцы, проживающие в Азербайджане, доверяют результатам анализов именно этой станции.