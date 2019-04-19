Межбанк начал выплату компенсаций по проблемным кредитам

В рамках указа президента от 28 февраля 2019 года «О дополнительных мерах, связанных с решением проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике» Международный банк Азербайджана начинает выплачивать компенсации по проблемным кредитам физических лиц.

Перечисление компенсационных средств будет осуществляться поэтапно. Процесс будет основан на принципе очередности.

МБА уже разослал SMS клиентам и сообщил о месте и времени компенсационных выплат. Это сделано для удобства граждан и экономии их времени. Так, клиенты могут подойти в филиал в назначенное время и получить компенсационные выплаты после соответствующей проверки данных.

Банк также просит клиентов, которые изменили свои номера телефонов, позвонить в Информационный центр банка по номеру 937 и предоставить новые контактные номера. На корпоративных страницах банка в соцсетях также опубликовано уведомление об этом.

Клиенты могут получить информацию о сумме компенсации и реструктуризации по кредитам в иностранной валюте на странице банка на портале Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана.