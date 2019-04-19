В столице Шри-Ланки Коломбо недалеко от церкви, в ходе работ по обезвреживанию бомбы произошел еще один взрыв. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, припаркованный около церкви. "Фургон взлетел на воздух, когда саперы из сил спецназа и ВВС пытались обезвредить бомбу", - передает Reuters слова очевидца.

Представители сил безопасности пока никак не прокомментировали информацию об инциденте.