Датский миллиардер потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке

Повлсен вместе с женой Анной и четырьмя детьми отдыхали в одном из люксовых отелей во время пасхальных каникул, когда по всему острову прогремели взрывы.

Кто именно погиб в результате трагедии, супруги не сообщают.

Отмечается, что за три дня до трагедии дочь миллиардера Альма опубликовала в соцсетях фотографию двух сестер — Астрид и Агнес — и брата Альфреда у бассейна. «Три медвежонка», — подписала фотографию Альма.

Утром 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погибли 290 человек, более 450 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет.

Также известно, что теракты могли организовать террористы-смертники радикального объединения National Thowheeth Jama'ath. На данный момент задержаны 24 подозреваемых в причастности к взрывам, которые, по последним данным, унесли жизни 290 человек.