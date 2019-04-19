Датский миллиардер потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке
Крупнейший акционер онлайн-ретейлера Asos, датский миллиардер Андерс Холх Повлсен, потерял троих детей в результате террористической атаки в Шри-Ланке, сообщает Mirror.
Повлсен вместе с женой Анной и четырьмя детьми отдыхали в одном из люксовых отелей во время пасхальных каникул, когда по всему острову прогремели взрывы.
Кто именно погиб в результате трагедии, супруги не сообщают.
Отмечается, что за три дня до трагедии дочь миллиардера Альма опубликовала в соцсетях фотографию двух сестер — Астрид и Агнес — и брата Альфреда у бассейна. «Три медвежонка», — подписала фотографию Альма.
Утром 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погибли 290 человек, более 450 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет.
Также известно, что теракты могли организовать террористы-смертники радикального объединения National Thowheeth Jama'ath. На данный момент задержаны 24 подозреваемых в причастности к взрывам, которые, по последним данным, унесли жизни 290 человек.