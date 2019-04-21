В Судане после провала переговоров с военными начались новые протесты

Несмотря на военный переворот, в результате которого был свергнут президент страны Омар аль-Башир, акции протеста не прекратились. Собравшиеся у штаба армии в Хартуме требуют передачи власти из рук военных гражданскому правительству.

В Судане на фоне продолжающегося политического кризиса в стране усилились акции протеста, сообщает Al Arabia.

Накануне вечером в центре Хартума на фоне переговоров с военными прошел многолюдный митинг, передает Associated Press. Организаторы протеста — Ассоциация профессиональных союзов Судана — заявили, что приостановили переговоры с правящим военным советом, поскольку он не смог удовлетворить их требования о немедленной передаче власти гражданскому правительству.

В свою очередь, суданский генералитет заявил, что в течение недели рассмотрит все представленные протестными силами предложения о передаче власти гражданским структурам и завершении переходного периода, добавив, что вся верхушка бывшего режима Судана отправлена в тюрьму, банковские счета ее представителей заблокированы.

Сегодня же военный совет Судана предупредил лидеров оппозиции о последствиях в случае, если демонстранты продолжат блокировать дороги в столице страны и других городах.