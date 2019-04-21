Как новый президент Украины нашел в Азербайджане село Вандама

После избрания Владимира Зеленского новым президентом Украины многие эксперты задаются вопросом о том, какую же политику будет проводить новое руководство Украины по отношению к Азербайджану. Haqqin.az решил напомнить читателям, что Владимир Зеленский за последние годы несколько раз посещал Азербайджан.

Так, летом 2017 года он провел отпуск в нашей стране и посетил Габалинский район. На своей странице в Instagram он в шуточной форме сообщил подписчикам, что нашел в Азербайджане деревню Вандама (поселок в Габалинском районе - ред.).

«Я с друзьями в деревне Вандама) я думаю он не в курсе) вот это переговоры!!!» — подписал тогда свою фотографию актер.

В прошлом месяце Зеленский также запомнился тем, что в ходе передачи «Лига Смеха» на азербайджанском языке прорекламировал чай Final от компании «Азерсун».