На Шри-Ланке назвали ответственных за теракты

Правительство Шри-Ланки возложило ответственность за совершенную накануне серию взрывов на местную исламистскую группировку "Национальное единение" (NTJ), пишет Дойче велле.

Власти в Коломбо также проверяют вероятность поддержки исламистов иностранными организациями, заявил представитель правительства Шри-Ланки Райита Сенаратне, добавив: "Мы не считаем, что маленькая организация в этой стране могла совершить это в одиночку".

До сих пор о группировка NTJ мало кто знал. В 2018 году ее члены подозревались в порче буддийских статуй.

Кроме того, власти Шри-Ланки сообщили о введении в стране режима чрезвычайного положения, который будет действовать с полуночи 23 апреля.