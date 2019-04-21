Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Даш Салахлы-Уркмезли-Демирчилер Газахского района, сообщает АзерТАдж.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Даш Салахлы-Уркмезли-Демирчилер, соединяющей три населенных пункта c населением численностью 13 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 6,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.