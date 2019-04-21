Gunay Sigorta открыла офисы в северном и южном регионах Азербайджана

Открыты новые офисы страховой компании ОАО Gunay Sigorta в северных и южных регионах страны. Одна из основных целей ОАО Gunay Insurance, реализация утвержденных главой государства Стратегических дорожных карт, открытие новых рабочих мест в регионах, особенно в страховом секторе, расширение доступа к качественным банковским услугам и доступ к финансовым услугам. а также их доступность.

После церемонии открытия офиса в Лянкяране состоялась встреча по итогам первого квартала компании. На встрече обсуждались финансовые и операционные показатели компании, шаги по повышению обслуживания клиентов, планы действий и реализация среднесрочного стратегического плана. Сообщается, что руководство компании вскоре расширит сеть филиалов и представительств и создаст новые рабочие места в соответствии со среднесрочным стратегическим планом компании.

С этой целью Günay Sigorta представила своим клиентам новые сервисные центры в северных и южных регионах.

История ОАО Gunay Sigorta, первой частной страховой компании в Азербайджане, насчитывает 26 лет. ОАО Gunay Sigorta предоставляет услуги по 19 добровольным и 4 обязательным видам страхования. С января текущего в компании произошли кадровые изменения как в правлении, так и в наблюдательном совете, которые привели к эффективности управления и прибыльности компании.

Офис продаж Масаллы будет охватывать южные районы Масаллы, Лянкярана, Астары и Лерика. Вновь открытые филиалы будут предоставлять все виды страховых услуг и продуктов для физических и юридических лиц, а также регулировать страховые случаи.