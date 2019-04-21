Из Америки с отчаянием: г-н президент, помогите! наш почтовый ящик
Опубликованная в конце прошлого года в haqqin.az статья «Зачем ты так поступил, хала оглу?» вызвала большой резонанс. И не только среди читателей, но и в судебных органах. Только поведали нам об этом далеко не в этих органах. О своеобразной реакции судебных исполнителей на выступление СМИ сообщила нам из далекой Америки Нурлана ханым - супруга Агаси Гусейнова, у которого, по ее утверждению, ранее незаконно отобрал уже машину, а теперь отнимает и квартиру двоюродный брат по материнской линии – «хала оглу» Фуад Ибрагимов.
Напомним вкратце, о чем шла речь в указанной статье. Два "хала оглу" Агаси и Фуад с детства росли вместе и были очень близки. После потери ребенка Агаси не мог оставаться в старой квартире, и попросил своего «хала оглу» подыскать ему новую. Его родственница Гюнель Набиева как раз искала покупателя на свою квартиру в новостройке, требующую непосильные затраты. Все переговоры по купле-продаже и оформлению документов вел Фуад – слишком уж был портясен Агаси постигшей его потерей. Хотя деньги в сумме 144 тыс. долларов он выплатил сполна, благо, вырученная за старую квартиру сумма позволяла справиться с этим без особого труда. Зажили некоторое время без проблем, но вскоре Нурлане пришлось уехать в Штаты на учебу, и муж, естественно, поехал вместе с ней.
Вот после этого, воспользовавшись его отсутствием, Фуад и начал свои судебные иски. Гусейновы говорят, что Фуад слишком увлекся международным внебиржевым рынком Forex, который часто называют и валютной биржей, в результате чего потерял весьма крупную сумму. И чтобы как-то компенсировать образовавшийся долг, стал требовать через суд деньги, которые он, будто, выплатил за своего «хала оглу». А в качестве доказательства выложил пару чеков, по которым Гюнель ханым расплачивалась за квартиру. Мол, он и за Гюнель платил в свое время. По словам Фуада выходило, что из всей суммы Агаси вернул ему лишь 59 тыс. долларов.
Вначале "хала оглу" требовал «полагающиеся» ему 85 тыс. долларов – остаток долга. И, как сообщает в своем обращении Нурлана ханым, набожный и интеллигентный отец Агаси Гусейнага решил замять эту грязную историю, отдав ему машину своего сына. Машину сам Фуад попросил оформить на имя своего тестя Вагифа Гулиева, а потом снова стал требовать «должок», на который успел уже наложить и «причитающиеся» проценты. А тесть, между тем, на суде заявил, что машиной, мол, Гусейновы расплатились за свой долг перед ним, а с зятьком пусть сами разбираются. А у Гусейнаги его свояк гаджи Маариф при встрече язвительно спросил: «Ну что, хорошо вас кинули?». И только после этого Гусейновы поняли, что машину они утеряли окончательно, а за квартиру предстоит упорная борьба. И все это при «холодном нейтралитете» родной тети Агаси, тоже Гаджиханым (известного в прошлом врача по УЗИ) Гюляр Ибрагимовой.
Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Получив машину, Фуад стал претендовать уже не на часть, а на всю квартиру Агаси. Заручившись поддержкой замминстра юстиции Азера Джафарова, приходящегося им родственником, Фуад легко выигрывал процессы во всех судебных инстанциях. «Судьи вначале возмущались необоснованным иском «хала оглы», но после всесильного звонка «сверху» преображались на глазах и, понуро опустив головы, выносили решение в его пользу», - пишет Нурлана. Добившись уверенной победы в судах, Фуад задействовал и Ясамальский районный отдел исполнения и пробации. Более того, отмечает Нурлана, судисполнители даже переплюнули в своем послушании телефонным приказам судей.
Один из них Руслан Аскеров обращается в суд с просьбой и добивается вынесения решения о наложении ареста на имущество (квартиру) Агаси, мол, должник не желает добровольно погасить долг своему «хала оглу». А теперь исполнители требуют выселения Гусейновых из квартиры, которую «необходимо» передать Фуаду. Именно с таким требованием они и обратились в фирму «ТАМАМ», построившей и эксплуатирующей дом, где проживает Агаси. Судисполнители официально поручают фирме переоформить в счет долга спорную квартиру на имя Ибрагимова Фуада. И, невообразимо себе представить, по настоянию юриста «ТАМАМ» Фаика Казимова добиваются выдачи фирмой нового соглашения (купчую на квартиру еще не получили) уже с Фуадом. Теперь на одну квартиру имеют официальное право два разных владельца, и, как показывает ход событий, если так пойдет и дальше, то Гусейновы потеряют не только машину, но и квартиру в новостройке.
Но Нурлана Гусейнова из далекой Америки утверждает, что права такого судисполнители не имеют. А для убедительности ссылается на статьи 45.6, 45.8 и 49.2 Закона Азербайджанской Республики «Об исполнении» от 2001 года с внесенными в него 1 ноября 2010 года изменениями и дополнениями. А там четко указано, что за долги квартиру, которую судисполнители уже заставили переписать на имя «хала оглу», отнимать никто не вправе, если она у должника единственная. А другой квартиры у них действительно нет. Аналогичный пункт имеется и в соответствующем постановлении Кабинета Министров №80 от 5 июня 2002 года. И логично, иначе, где же жить после возвращения в Баку в качестве опытного специалиста Нурлане Гусейновой с мужем и двумя детьми. Не для того же ведь она учится в США, чтобы вернуться на пустое место, которое ей уготовили на родине всесильные чиновники, и начинать все заново.
Да и как вернуться вообще, если по возвращении уже объявленного в розыск за долги Агаси ждет арест прямо в аэропорту. Добровольно вернуться, чтобы тебя отправили в тюрьму за несуществующий долг, а жену с двумя маленькими детьми обречь на скитание по чужим углам. И чтобы на все это самодовольно смотрел и радовался ненасытный "хала оглу", телефонное право которого перевешивает все конституционные права Агаси, в том числе и право на жилье. Интересно, задумываются ли об этом суды и исполнители их решений, а также те, кто пользуется своим телефонным правом, которым их никто не наделял?
Не менее интересен и другой факт. Нурлане вдали от родины такие нюансы известны, а судисполнителям, для которых этот закон и писан, нет. Вернее, они им тоже известны, но вот только им так приказано. Да, печально, но им приказано нарушать закон, и приказ этот телефонный. Он официального подтверждения не имеет, но ставится, как видно, выше закона. Во всяком случае, сами они так утверждают.
Дабы покончить с такими безобразиями, президент Ильхам Алиев и приступил к реформам в судебной системе. Широкомасштабные реформы в сфере экономики уже дают свои плоды. И нет сомнения, что в судебной системе они произведут не меньший эффект. Не должно быть места в судебной системе любителям телефонных приказов и их покорным исполнителям. Чтобы Нурлана могла спокойно учиться и вернуться в страну высокопрофессиональным психологом, а не заниматься параллельно еще и юриспруденцией. Юриспруденцией, справедливым решением разных спорных вопросов как раз и призваны заниматься суды и выполняющие их решения судисполнители, за это они, в конце концов, получают чины, зарплату за счет налогов законопослушных граждан. Что делать, когда суды и исполнители их решений остаются в плену телефонных приказов, неужто обращаться к главе государства? Не потому ли все у нас обращаются к президенту с жалобами и просьбами, которые можно решить на уровне ЖЭКов. Пора, думается, жестко потребовать с каждого чиновника четкого исполнения своих обязанностей.