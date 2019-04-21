Эльнур Мамедов 16:47

Опубликованная в конце прошлого года в haqqin.az статья «Зачем ты так поступил, хала оглу?» вызвала большой резонанс. И не только среди читателей, но и в судебных органах. Только поведали нам об этом далеко не в этих органах. О своеобразной реакции судебных исполнителей на выступление СМИ сообщила нам из далекой Америки Нурлана ханым - супруга Агаси Гусейнова, у которого, по ее утверждению, ранее незаконно отобрал уже машину, а теперь отнимает и квартиру двоюродный брат по материнской линии – «хала оглу» Фуад Ибрагимов.

Напомним вкратце, о чем шла речь в указанной статье. Два "хала оглу" Агаси и Фуад с детства росли вместе и были очень близки. После потери ребенка Агаси не мог оставаться в старой квартире, и попросил своего «хала оглу» подыскать ему новую. Его родственница Гюнель Набиева как раз искала покупателя на свою квартиру в новостройке, требующую непосильные затраты. Все переговоры по купле-продаже и оформлению документов вел Фуад – слишком уж был портясен Агаси постигшей его потерей. Хотя деньги в сумме 144 тыс. долларов он выплатил сполна, благо, вырученная за старую квартиру сумма позволяла справиться с этим без особого труда. Зажили некоторое время без проблем, но вскоре Нурлане пришлось уехать в Штаты на учебу, и муж, естественно, поехал вместе с ней. Вот после этого, воспользовавшись его отсутствием, Фуад и начал свои судебные иски. Гусейновы говорят, что Фуад слишком увлекся международным внебиржевым рынком Forex, который часто называют и валютной биржей, в результате чего потерял весьма крупную сумму. И чтобы как-то компенсировать образовавшийся долг, стал требовать через суд деньги, которые он, будто, выплатил за своего «хала оглу». А в качестве доказательства выложил пару чеков, по которым Гюнель ханым расплачивалась за квартиру. Мол, он и за Гюнель платил в свое время. По словам Фуада выходило, что из всей суммы Агаси вернул ему лишь 59 тыс. долларов. Вначале "хала оглу" требовал «полагающиеся» ему 85 тыс. долларов – остаток долга. И, как сообщает в своем обращении Нурлана ханым, набожный и интеллигентный отец Агаси Гусейнага решил замять эту грязную историю, отдав ему машину своего сына. Машину сам Фуад попросил оформить на имя своего тестя Вагифа Гулиева, а потом снова стал требовать «должок», на который успел уже наложить и «причитающиеся» проценты. А тесть, между тем, на суде заявил, что машиной, мол, Гусейновы расплатились за свой долг перед ним, а с зятьком пусть сами разбираются. А у Гусейнаги его свояк гаджи Маариф при встрече язвительно спросил: «Ну что, хорошо вас кинули?». И только после этого Гусейновы поняли, что машину они утеряли окончательно, а за квартиру предстоит упорная борьба. И все это при «холодном нейтралитете» родной тети Агаси, тоже Гаджиханым (известного в прошлом врача по УЗИ) Гюляр Ибрагимовой. Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Получив машину, Фуад стал претендовать уже не на часть, а на всю квартиру Агаси. Заручившись поддержкой замминстра юстиции Азера Джафарова, приходящегося им родственником, Фуад легко выигрывал процессы во всех судебных инстанциях. «Судьи вначале возмущались необоснованным иском «хала оглы», но после всесильного звонка «сверху» преображались на глазах и, понуро опустив головы, выносили решение в его пользу», - пишет Нурлана. Добившись уверенной победы в судах, Фуад задействовал и Ясамальский районный отдел исполнения и пробации. Более того, отмечает Нурлана, судисполнители даже переплюнули в своем послушании телефонным приказам судей.