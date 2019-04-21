Песков: «Рано говорить о поздравлениях Путиным Зеленского»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременными разговоры о поздравлениях президента России Владимира Путина побеждающему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что рано говорить об их совместной работе.

«Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать», — заявил Песков.