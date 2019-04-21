США больше не будут выводить другие страны из-под иранских санкций

Президент США Дональд Трамп принял решение с начала мая больше не выводить другие страны из-под действия своих санкций за закупку нефти у Ирана. Об этом говорится в письменном заявлении, которое было распространено сегодня пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс.

"Это решение направлено на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти, лишив иранский режим основного источника доходов. Решение было принято после внесения Корпуса стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций, что демонстрирует приверженность США уничтожению иранской террористической сети и изменению злонамеренного поведения иранского режима", - говорится в заявлении.

При этом США обещают не допустить дефицита нефти на мировом рынке в связи с санкциями в отношении Ирана. "США, Саудовская Аравия и ОАЭ наряду с нашими друзьями и союзниками привержены обеспечению мировых рынков нефтью в достаточном объеме, - указала Сандерс. - Мы договорились предпринять своевременные действия, чтобы глобальный спрос на нефть был удовлетворен после того, как иранская нефть прекратит поступать на рынки".

Как отмечается в заявлении, США и их союзники также намерены "продолжать и расширять кампанию по оказанию максимального экономического давления" на Иран.

В ноябре прошлого года Соединенные Штаты приняли решение на 180 дней сделать исключение для восьми стран и территорий, импортирующих углеводороды из Ирана, чтобы не допустить роста цен на нефть в мире, а также дать время для поиска альтернатив. По данным газеты The Washington Post, три из них уже сократили импорт иранской нефти до нуля: Греция, Италия и Тайвань. Индия, Китай, Республика Корея, Турция и Япония теперь должны будут прекратить закупки черного золота у Тегерана, либо Белый дом введет против них карательные меры. Крупнейшие импортеры иранской нефти на текущий момент - Пекин и Нью-Дели.