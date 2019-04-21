Пашинян: "Карабахский вопрос должен решить армянский народ, а не я"

«Когда мы для себя четко сформулируем то, как представляем решение карабах ского вопроса, то с остальными формулировками будет легче». Как передает «Новости Армения», об этом заявил на встрече с педагогами и студентами экономического факультета ЕГУ 22 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Самое странное то, что у нас не было по этой теме общественного дискурса. Когда я только стал премьером, многие давали интервью: один говорил, что то-то продали, другой – другое продали, а третий – если еще не продали, то вот-вот продадут. Но никто при этом не спрашивает: почему за моей спиной должны вестись подобные разговоры, когда я еду на переговоры, и почему они вообще существуют? Потому что, когда вы все посылаете меня на переговоры по карабахскому вопросу, сразу не говорите: пойдешь и решишь этот вопрос так-то. Сегодня армянский народ не сказал премьеру: иди на переговоры, вот тебе бумага, по ней читай, рассказывай, выучи наизусть и вот так-то решишь данный вопрос. Вот потому и возникают разные разговоры», - отметил он.

По словам Пашиняна, у него, конечно, есть свое видение на этот счет. «Но тут должно быть видение армянского народа, поскольку этот вопрос должен решить именно он, а не премьер или одно правительство», - отметил Пашинян.