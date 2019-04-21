Нападение на генконсульство Турции в Цюрихе

Как сообщила агентству генконсул Турции Асие Нурджан Ипекчи, инцидент произошел в 02:51 по местному времени.

Генконсульство Турции в Цюрихе подверглось нападению. Группа неизвестных бросила в сторону здания дипмиссии бутылки с зажигательной смесью, передает «Анадолу».

По ее словам, генконсульство Турции в Цюрихе не раз подвергалось атакам подобного рода.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение, отметила генконсул.

«Полиция сообщила о задержании трех подозреваемых по этому делу. Их имена пока не раскрываются. Считаю, что ситуация прояснится в ближайшие дни», - сказала Ипекчи.

Генконсул отметила, что зданию дипмиссии не был нанесен ущерб, так как содержимое одной бутылки не загорелось, а вторая разбилась о забор.