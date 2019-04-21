Делегация Минкультуры в Кыргызстане

20 апреля в Кыргызстане состоялась официальная церемония открытия проекта «Ош – культурная столица тюркского мира». Азербайджан на мероприятии представляла делегация во главе с заместителем министра культуры Рафигом Байрамовым.

Перед церемонией открытия мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов встретился с иностранными гостями, которые прибыли сюда для участия в мероприятиях, проводимых в связи с объявлением города культурной столицей тюркского мира.

В ходе встречи обсуждались вопросы углубления отношений между тюркоязычными государствами. Затем генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, заместитель министра культуры Азербайджана Рафиг Байрамов, заместители министров культуры Турции и Казахстана Ахмед Халук Дурсун и Эльдос Рамазанов, представители Узбекистана, Туркменистана и других стран поздравили жителей Оша с избранием города культурной столицей тюркского мира.

Отметим, что Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Ф.Амирова под руководством заслуженного деятеля культуры Азербайджана Эльчина Аббасова занял первое место на Международном конкурсе танца, проводимом ТЮРКСОЙ в рамках проекта «Ош - культурная столица тюркского мира». Министр Азамат Джаманкулов поздравил танцевальный ансамбль с этой победой.