Джахангир Аскеров на встрече с послом США в Азербайджане

По словам Джахангира Аскерова, в Азербайджане создана современная транспортная инфраструктура и имеется большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в транспортной, транзитной и логистической сферах.

Президент AZAL Джахангир Аскеров в понедельник провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Азербайджане Ли Литценбергером.

В частности, крупнейшая аэрокосмическая корпорация США Boeing является стратегическим партнером «Азербайджанских Авиалиний», флот AZAL насчитывает несколько типов самолетов Boeing, включая современные «787-8 Dreamliner».

Кроме того, с июня 2016 года между Азербайджаном и Соединенными Штатами действует соглашение «Об открытом небе» (Open Skies), благодаря которому операторам предоставлены более доступные и эффективные услуги по пассажирским и грузовым авиаперевозкам, отметил Джахангир Аскеров.

Благодаря совершенствованию нормативной базы гражданской авиации Азербайджана, Федеральная Авиационная Администрация США присвоила нашей стране высший уровень авиационной безопасности - «категорию «А», что позволило запустить прямой авиарейс Баку - Нью-Йорк – Баку.

Авиакомпания Silk Way с 2005 года активно развивает и укрепляет деловые отношения как с американскими частными компаниями, так и с государственным сектором США. Silk Way является одним из признанных и сертифицированных соответствующими властями США авиаперевозчиком. Тесное сотрудничество с US TRANSCOM (транспортное командование вооруженных сил США) позволило авиакомпании исполнять заказы на перевозки по всем важным направлениям, включая Ирак и Афганистан.

По словам Ли Литценбергера, имеющийся большой потенциал и созданные условия открывают большие возможности в развитии туризма между нашими странами. «Я очень высоко ценю отношения между США и Азербайджаном, в особенности сотрудничество с AZAL и Silk Way, и с нетерпением ожидаю прогресса в развитии туризма», - сказал посол.