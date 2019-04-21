За 3 месяца выдали около 10 тысяч сертификатов электронной подписи

Согласно статистике, со дня сдачи в эксплуатацию сертификатов электронной подписи до 1 апреля 2019 года число выданных сертификатов ЭП по государственным структурам составило 98.044, юридическим лицам – 43.480, физическим лицам – 35.200. Число ЭП, выданных по сей день Национальным центром сертификационных услуг, в общей сложности, достигло 176.724.

За первый квартал этого года число выданных сертификатов электронной подписи составило 9.832. Из них по государственным структурам этот показатель равен 6.776, юридическим лицам – 1.920 а по физическим лицам – 1.136.

Число выданных за последний месяц сертификатов электронной подписи составило 3.474. Так, в марте 2019 года число выданных государственным структурам сертификатов электронной подписи составляет 2.792, юридическим лицам – 436, физическим лицам – 246.

Наряду с этим, продолжает расти число операций, осуществленных при помощи электронной подписи. На сегодняшний день общее число проведенных госструктурами операций аутентификации и электронной подписи составило 35.931.171, юридическими и физическими лицами – 10.214.657. А их общее число достигло 46.145.828.

Общее число операций, проведенных в течение первой половины 2019 года, составило 822.446. Количество проведенных госструктурами операций аутентификации и электронной подписи составило 598.250, юридическими и физическими лицами – 224.196.

Отметим, что электронная подпись является одним из средств идентификации личности пользователя в виртуальной среде. В соответствии с законами Азербайджанской Республики, электронные документы, подписанные электронной подписью, считаются равнозначными документам на бумажном носителе, заверенным собственноручной подписью и печатью.