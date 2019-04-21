Иран готовит ответ на санкции США

"Если Иран лишится выгод, которые он получает от эксплуатации Ормузского пролива, являющегося международной водной артерией, мы его закроем", - приводит слова Тангсири агентство Fars.

Иран оставляет за собой право перекрыть стратегический Ормузский пролив, если почувствует угрозу транспортировке своих углеводородов. С таким предупреждением выступил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Исламской Республики контр-адмирал Алиреза Тангсири, комментируя заявления представителей США довести экспорт иранской нефти "до ноля".

При этом Тангсири подчеркнул, что КСИР не оставит без ответа любые внешние угрозы своим интересам в Персидском заливе и будет "пропорционально отвечать", защищая свои южные морские рубежи.

Ормузский пролив соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Его северное побережье принадлежит Ирану, южное - Объединенным Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана. Через этот участок транспортируется до 20% всего объема мировой нефти.

Напомним, накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском госдепартаменте сообщила, что госсекретарь Майкл Помпео в ближайшее время объявит о намерении Вашингтона больше не идти навстречу восьми странам, импортирующим нефть из Ирана. Три страны (Греция, Италия и Тайвань) ранее уже сократили импорт иранской нефти до нуля. Еще пять государств (Индия, КНР, Республика Корея, Турция и Япония) должны это сделать со 2 мая.