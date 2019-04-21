Иран готовит ответ на санкции США
Иран оставляет за собой право перекрыть стратегический Ормузский пролив, если почувствует угрозу транспортировке своих углеводородов. С таким предупреждением выступил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Исламской Республики контр-адмирал Алиреза Тангсири, комментируя заявления представителей США довести экспорт иранской нефти "до ноля".
"Если Иран лишится выгод, которые он получает от эксплуатации Ормузского пролива, являющегося международной водной артерией, мы его закроем", - приводит слова Тангсири агентство Fars.
При этом Тангсири подчеркнул, что КСИР не оставит без ответа любые внешние угрозы своим интересам в Персидском заливе и будет "пропорционально отвечать", защищая свои южные морские рубежи.
Ормузский пролив соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Его северное побережье принадлежит Ирану, южное - Объединенным Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана. Через этот участок транспортируется до 20% всего объема мировой нефти.
Напомним, накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском госдепартаменте сообщила, что госсекретарь Майкл Помпео в ближайшее время объявит о намерении Вашингтона больше не идти навстречу восьми странам, импортирующим нефть из Ирана. Три страны (Греция, Италия и Тайвань) ранее уже сократили импорт иранской нефти до нуля. Еще пять государств (Индия, КНР, Республика Корея, Турция и Япония) должны это сделать со 2 мая.