После победы Зеленского Сарик Андреасян хочет стать президентом Армении
Российский режиссер армянского происхождения Сарик Андреасян, воодушевившись избранием шоумена Владимира Зеленского главой украинского государства, выразил желание стать президентом "маленькой, но очень гордой" Армении.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, об этом Андреасян написал в своем Instagram под совместными фотографиями с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
''Восемь лет назад я и президент Украины занимались творчеством! И на мой взгляд, очень даже успешно! Поздравляю Владимира! В целом я не знаю, какой он будет президент, но человек он замечательный! После такой победы кинобизнеса я подумываю о том, чтобы лет через десять стать президентом маленькой, но очень гордой страны! Грабить не буду, только любить, творить и созидать!'' - написал Андреасян.
Подписчики режиссера поддержали его желание, пригласив в Армению сейчас, однако Андреасян ответил, что к этому будет готов только через десять лет.