После победы Зеленского Сарик Андреасян хочет стать президентом Армении

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, об этом Андреасян написал в своем Instagram под совместными фотографиями с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

''Восемь лет назад я и президент Украины занимались творчеством! И на мой взгляд, очень даже успешно! Поздравляю Владимира! В целом я не знаю, какой он будет президент, но человек он замечательный! После такой победы кинобизнеса я подумываю о том, чтобы лет через десять стать президентом маленькой, но очень гордой страны! Грабить не буду, только любить, творить и созидать!'' - написал Андреасян.

Подписчики режиссера поддержали его желание, пригласив в Армению сейчас, однако Андреасян ответил, что к этому будет готов только через десять лет.