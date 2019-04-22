Эрдоган осудил нападение на Кылычдароглу
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил нападение на лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) страны Кемаля Кылычдароглу.
Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 22 апреля 2019 г.
Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz.
"К сожалению, на церемонии похорон нашего военного произошел нежелательный инцидент. Протесты против лидера НРП Кемаля Кылычдароглу переросли в акцию насилия. Идет расследование происшествия, и мы не позволим нанести ущерб спокойствию в стране", - написал Эрдоган в Twitter.
Накануне Кылычдароглу подвергся нападению в пригороде Анкары, куда он прибыл для участия в церемонии похорон военнослужащего, погибшего при перестрелке с членами террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК).
Ранее министр внутренних страны Сулемайн Сойлу рассказал, что в рамках дела были задержаны девять человек. Глава ведомства также уточнил, что правоохранителям заранее не сообщили о том, что оппозиционер приедет на похороны военнослужащего.