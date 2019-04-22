Эрдоган осудил нападение на Кылычдароглу

"К сожалению, на церемонии похорон нашего военного произошел нежелательный инцидент. Протесты против лидера НРП Кемаля Кылычдароглу переросли в акцию насилия. Идет расследование происшествия, и мы не позволим нанести ущерб спокойствию в стране", - написал Эрдоган в Twitter.

Накануне Кылычдароглу подвергся нападению в пригороде Анкары, куда он прибыл для участия в церемонии похорон военнослужащего, погибшего при перестрелке с членами террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК).

Ранее министр внутренних страны Сулемайн Сойлу рассказал, что в рамках дела были задержаны девять человек. Глава ведомства также уточнил, что правоохранителям заранее не сообщили о том, что оппозиционер приедет на похороны военнослужащего.