В Баку готовятся снести еще одну архитектурную жемчужину

В Баку планируют снести здание, расположенное по улице Г.З. Тагиева, 18-22, которое было построено в конце XIX - начале ХХ века, и возвести на его месте «современную красивую новостройку».

Как можно в центре Баку, в его историческом районе, да еще с узкими улицами, строить громадную новостройку?!

Ведение строительства в Баку, да еще и в центре, невозможно без разрешения соответствующих госструктур. Стало быть, эти госструктуры дали добро на снос исторического здания и возведение на его месте новостройки?

Не кажется ли, что вбросами информации про незначительные памятники старины кое-кто пытается отвлечь внимание общества от настоящих «архитектурных» преступлений?

В то же время, как сообщили haqqin.az в Госкомитете по градостроительству и архитектуре, к ним не поступало запросов на разрешение о сносе исторического здания и строительстве на его месте новостройки. Соответственно, никакого разрешения госкомитет не давал.