Турция отреставрирует средневековую крепость и мечеть в Баку

Восстановлением Большой крепости в поселке Мардакян и расположенной рядом мечети Туба-Шахи займется Турецкое агентство по сотрудничеству и координации.

Как сообщает Trend, Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации подписали протокол о восстановлении этих уникальных зданий.

Расположенная в поселке Мардакян одноименная крепость была построена в XII веке Ширваншахом Асхитаном I в честь одной из его побед. В разные времена использовалась как крепость, наблюдательный пункт, замок. Мечеть Туба-Шахи датируется XV веком.