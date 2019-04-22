В Киеве проходит митинг в поддержку Порошенко
В Киеве на улице Банковой возле администрации главы украинского государства проходит митинг сторонников президента Петра Порошенко, передает РИА Новости.
Участников митинга пустили к зданию администрации. На акции нет никакой политической символики. Некоторые участники держат национальные флаги. Митингующие периодически скандируют "Порошенко", "Дякуемо" (Благодарим).
Ожидается, к митингующим выйдет действующий президент. На митинге присутствуют несколько полицейских.
Напомним, накануне прошел второй тур выборов президента Украины. По результатам обработки 99% протоколов Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.