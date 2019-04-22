Минобороны РФ: Восхищаемся стойкостью Турции перед шантажом США

"У нас развиваются достаточно бурно отношения в сфере ВТС (военно-техническое сотрудничество). Вы, наверное, знаете про известный проект - С-400. Предполагается в скором времени поставка первой части этого комплекса. И мы достаточно активно взаимодействуем в том числе и по другим проектам", - сказал Фомин.

Поставку Турции первой части ЗРК С-400 планируется осуществить в скором времени, сказал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT в преддверии Московской конференции по международной безопасности.

Замминистра оброны РФ отметил активную позицию турецких партнеров: "Они проявили потрясающую твердость духа, несгибаемость, несмотря на мощнейшее давление США, что касается проекта С-400. Это говорит о многом".

По его словам, сейчас отношения России и Турции находятся на подъеме по всем направлениям: в политике, экономике, военном и военно-техническом сотрудничестве.

"Мы взаимодействуем по военному направлению, у нас существует определенный формат. Мы взаимодействуем и по Сирии. Собственно, без взаимодействия с турецкой стороной, она является одной из стран-гарантов по астанинскому процессу, было бы невозможно решить часть вопросов по политическому урегулированию в Сирии, в том числе создание зоны деэскалации Идлиб", - добавил Фомин.