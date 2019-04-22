Смертельное ДТП в Габале
В Габале на территории села Бунуд на 51-м километре автодороги Гарамарьям - Исмаиллы - Шеки произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает Trend.
Согласно информации, автомобиль BMW, управляемый 23-летним Мурадом Аббасовым, столкнулся с едущим навстречу ВАЗ 2106, за рулем которого находился 34-летний Эмин Халилов.
В результате столкновения на месте происшествия погиб пассажир ВАЗ 2106 Джейхун Велиев. Оба водителя и еще один пассажир были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.