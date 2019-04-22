Саргсян: Когда придет время, отвечу на все вопросы

Экс-президент Армении Серж Саргсян впервые за долгое время пообщался с представителями СМИ, пишет Sputnik Армения.

Согласно информации, Саргсян прибыл в центральный офис бывшей правящей Республиканской партии на встречу с молодыми людьми, подавшими заявку на вступление в РПА.

По завершении встречи один из журналистов поинтересовался у экс-главы государства, какие изменения он видит в Армении за последний год.

Саргсян же заявил, что ответит на все вопросы, когда придет время: «Придет время — отвечу на множество вопросов. Возможно, вопросов будет меньше, чем ответов».